21 Gennaio 2024. United Riccione vs Alma Juventus Fano 3-1

United Riccione (343): Rossi; Martinelli, Chiesa, Ndoj; Diodato (Pichierri), Matteucci, Caponi, Ramires; Tonelli (Colistra), Maio (Sylla), Samb.

Alma Juventus Fano (532): Guerrieri (Piersanti); Dubaz (Zanni); Riggioni, Tomassini, Pensalfini (Pierfederici), Mancini; Allegrucci (Brunetti), Urbinati, Ricci (Rovinelli); Kalombo, Padovani.

Allenatori: Riolfo (Riccione) e Cornacchini (Fano)

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Ammoniti: Martinelli, Riolfo

Marcatori: Padovani (14′ rigore), Matteucci (30′), Samb Falou (4′ st e 22′ st)

La giornata è iniziata con la celebrazione dell’inaugurazione del nuovo campo sintetico del Nicoletti a Riccione, con la Sindaca Daniela Angelini che ha tagliato il nastro. Il Presidente Pasquale Cassese ha evidenziato l’importanza del ritorno al Nicoletti per la squadra.

Il match ha avuto un avvio complicato per l’United Riccione, ma la festa biancazzurra è durata tutto il pomeriggio. Nonostante una pressione iniziale da parte di Riccione, Fano ha guadagnato un vantaggio con un rigore segnato da Padovani, a seguito di un fallo di Martinelli. Tuttavia, la squadra di casa ha pareggiato con un gol di Matteucci.

Nel secondo tempo, Samb Falou ha segnato due volte per Riccione, portando la squadra in vantaggio. Nonostante i tentativi di Fano di rientrare in partita, United Riccione ha mantenuto il controllo, concludendo la partita con un successo convincente, importante per la posizione in classifica.