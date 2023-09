33ENNE ITALIANO ARRESTATO PER DETENZIONE AI FNI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI DAI CARABINIERI DI MOLINELLA

Minerbio (BO): I Carabinieri della Compagnia di Molinella (BO) hanno arrestato un 33enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo alle ore 01:10 del 21 settembre 2023, durante un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri stavano facendo in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa. Alla vista di tre giovani seduti su una panchina, i Carabinieri si sono avvicinati e li hanno identificati, scoprendo che si trattava di soggetti, tra cui il 33enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Durante gli accertamenti, i Carabinieri si sono accorti che nelle vicinanze della panchina, c’era una colonnina elettrica con lo sportello aperto, al cui interno era stato occultato un pacchetto di sigarette sospetto. I Carabinieri hanno ispezionato la confezione e scoperto che conteneva dieci involucri di una sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma non vi erano altri riferimenti per risalire al possessore. Sono stati gli accertamenti successivi svolti dai Carabinieri ad accertare che la droga occultata apparteneva al 33enne. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in attesa del Giudizio direttissimo che è terminato con la convalida dell’arresto e l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il 33enne è stato rimesso in libertà, in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa.

Carabinieri di Bologna