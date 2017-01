SAN MARINO. PER 4/5 GIORNI OGNI GIORNO UN ASSAGGIO “BIANCO”…!!!! … del meteorologo Luca Gualandra

I “nivofobici” continuano a rallegrarsi delle spruzzatine di neve che non arrecano sostanziali disagi alla viabilità e che, fino ad ora, hanno caratterizzato il tempo a San Marino.

I nivofili, invece, crogiolano nella frustrazione e si chiedono: “ma arriva o no questa neve?”.

Bene, allo stato attuale delle informazioni a disposizione, i primi dovranno farsi una ragione mettendo in conto qualche “imprecazione” automobilistica ed i secondi potranno gioire per ben 4/5 giorni filati. Infatti, da domani per ogni giorno fino a mercoledì/giovedì è previsto un assaggio bianco quotidiano.

Non nevicherà tutti i giorni nella stessa quantità e alla stessa quota (a volte si spingerà più in basso, altre rimarrà confinata un pò più in alto), ma comunque arriverà. Difficile al momento sbilanciarsi in accumuli e quote, ma una linea di tendenza generica la possiamo già tracciare. Ecco una sintesi qui di seguito: