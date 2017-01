Al Cinema Concordia La verità negata

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 al Cinema Concordia in occasione della Giornata Internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto, verrà proiettato il film LA VERITÀ NEGATA di Mick Jackson con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall. Il film ricostruisce la vicenda di Deborah Lipstadt, studiosa americana di storia ebraica moderna. Nel 1996 David Irving fece causa alla Lipstadt, accusandola di diffamazione. Irving era lo storico di punta del negazionismo a proposito dell’Olocausto. Il processo fu l’occasione per dibattere sulla realtà della Shoah e smontò tutte le tesi che negavano ciò che fu perpetrato Auschwitz e negli altri campi di sterminio:

la verità storica fu affermata una volta per tutte.

«Avvincente ed equilibratissimo» (Avvenire), «schietto, profondo, civile: un film da non perdere» (Il Fatto Quotidiano)

L’ingresso al film è gratuito