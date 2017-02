Al via il rally di Svezia. In mattinata lo shakedown

Il Rally di Svezia, secondo appuntamento del mondiale, partirà questa sera con la prima prova speciale delle 18 previste. Come da programma, questa mattina è andato in scena lo Shakedown, composto da tre passaggi su un tratto lungo 7 chilometri e 230 metri. A sorpresa, il più veloce è stato Mads Ostberg, pilota norvegese al volante di una Ford Fiesta RS, che ha preceduto di appena un decimo di secondo, l’irlandese Craig Breen con la prima Citroen C3 WRC. Terza posizione per la prima Hyundai i20, quella di Hayden Paddon mentre il campione del mondo Sebastien Ogier, vincitore della prima prova iridata, il rally di Montecarlo, ha chiuso in sedicesima posizione, con l’obiettivo di risparmiare le gomme, in vista della prima prova speciale.