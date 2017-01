Al Romagna Shopping Valley i concorrenti di X FACTOR. Domani Gaia Gozzi e Andrea Biagioni

Gaia Gozzi e Andrea Biagioni sabato 21 gennaio, i Soul System venerdì 27 e l’accoppiata J-Ax e Fedez sabato 4 febbraio. A Romagna Shopping Valley il 2017 parte all’insegna di X Factor.

Seconda classificata all’edizione 2016 del talent di Sky, Gaia Gozzi sarà al centro commerciale di Savignano sul Rubicone nel pomeriggio di domani, sabato 21 gennaio (ore 17), per presentare il suo brano New Dawns, l’inedito presentato a X Factor, che ha appena conquistato il Disco d’Oro. Con lei anche Andrea Biagioni, il cantautore lucchese arrivato a un passo dalla finale, che porterà invece il suo inedito Il mare dentro. Entrambi gli artisti si esibiranno in un live e saranno quindi a disposizione dei fan per foto e firma copie.

Saranno invece i trionfatori della decima edizione di X Factor, i Soul System, i protagonisti dell’appuntamento di venerdì 27 gennaio. Il gruppo si esibirà live a Savignano, dove presenterà l’inedito She’s like a star di cui è appena uscito il videoclip che in poche ore ha totalizzato migliaia di visualizzazioni su You Tube.

Sabato 4 febbraio, invece, toccherà ai big J-Ax e Fedez. La coppia d’oro del tormentone estivo “Vorrei ma non posto” ha dato vita ad un album in uscita proprio nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio, dal titolo Comunisti col Rolex. Un lavoro con 16 brani inediti che J-Ax e Fedez presenteranno a Savignano, mettendosi a disposizione dei fan per il firma copie. News Rimini