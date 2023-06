All’Università di San Marino bandi di selezione per docenti e collaboratori alla didattica: candidature aperte fino al 5 luglio

Coinvolti i corsi di laurea in Design, Ingegneria, Costruzioni e Gestione del Territorio

Sono ventinove le posizioni da docente per le quali l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni nell’ambito dei diversi corsi di laurea offerti.

Per quanto riguarda Design sono coinvolte materie come Storia delle comunicazioni visive nel programma triennale e Semiotica degli artefatti in quello magistrale, mentre nella cornice del percorso Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, compaiono attività formative come Topografia e Composizione architettonica e urbana. Ingegneria Civile cerca infine prof per le lezioni di Dinamica delle costruzioni nel programma triennale, Progetti di strutture in zona sismica in quello magistrale e non solo.

Da individuare inoltre tredici collaboratori alla didattica, in una serie di bandi che coinvolgono anche Ingegneria Gestionale.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 15 del 5 luglio.

Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

comunicato stampa