Alluvione. Arrivati a Pennabilli, grazie al Generale Figliolo, ben 9 milioni di euro

Il primo cittadino di Pennabilli, Mauro Giannini, ha esteso i suoi ringraziamenti al Generale Figliuolo e alla sua squadra per l’efficace risposta all’emergenza causata dall’alluvione che ha colpito la Romagna, riconoscendo la loro professionalità e il loro impegno. È stato reso noto che il territorio danneggiato beneficerà di un finanziamento di 9,107 milioni di euro, con un rapido accesso ai fondi per le opere urgenti necessarie a Pennabilli. Malgrado gli ostacoli burocratici, soprattutto quelli che affrontano i piccoli comuni montani, è stato apprezzato l’apporto di personale esperto da parte del Generale Figliuolo per coadiuvare gli uffici tecnici municipali. L’Amministrazione di Pennabilli, pur consapevole del dispiacere per i danni subiti, è pronta a dare nuova vita al territorio e al morale dei suoi abitanti, con i lavori di progettazione già in corso e l’imminente avvio delle operazioni sul campo.