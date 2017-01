Pena ridotta da 18 a 16 anni per la 17enne anconetana condannata per concorso nell’omicidio dei suoi genitori in concorso con l’ex fidanzato Antonio Tagliata. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d’Appello di Ancona dopo cinque ore di camera di consiglio.

Fabio Giacconi e Roberta Pierini furono uccisi il 7 novembre 2015. Il delitto, compiuto materialmente da Tagliata, sarebbe stato motivato dal fatto che i Giacconi si opponevano alla relazione fra i due giovani. La Repubblica