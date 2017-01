Ancora gelo e neve sul Titano. Oggi una tregua per poi iniziare di nuovo da lunedì

Ieri pomeriggio la Repubblica è tornata ad imbiancarsi. Più di qualche fiocco da Borgo Maggiore fino a città con la bufera che ha risparmiato la parte bassa di San Marino. Pochi i centimetri caduti anche nella parte alta del Titano e pochi anche gli automobilisti che hanno richiesto l’intervento della Polizia Civile. Dal tardo pomeriggio sono entrati in azione i mezzi spargisale per evitare il rischio (decisamente alto) di gelate notturne.

Per oggi è prevista una giornata di tregua, almeno per quel che riguarda la neve, ma le temperature resteranno comunque gelide. Sole al mattino, ma qualche nuvola comincerà ad apparire nel pomeriggio.

Poi da domani le condizioni meteo saranno di nuovo tipicamente invernali e nelle successive 48 ore anche a San Marino, come in gran parte dell’Italia, è previsto il ritorno della neve. Almeno per tutta la prossima settimana il gelo non darà tregua con le temperature destinate a scendere abbondamente sotto lo zero nelle ore notturne.