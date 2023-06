Ancora una volta i Lunghi Archi di San Marino, protagonisti ad un Campionato Italiano.

A Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia, nel week end appena trascorso, si è svolto il Campionato Italiano Bowhunter Fiarc, non molto nutrita la truppa Sammarinese, 5 gli arcieri della 21FSTA iscritti, ma il risultato è davvero strabiliante, che si porta a casa addirittura un titolo nazionale.

Per Federica Valli era solo questione di tempo, mancava solo il grande risultato, le prestazioni degli ultimi tempi, davano tutte le indicazioni che sarebbe arrivato, e così è stato, campionessa Italiana nella categoria Arco Nudo.

Buona la prima giornata di gara che si conclude con un ottimo secondo posto, solo 11 i punti che la separano dalla vetta, il capolavoro però, arriva nella giornata conclusiva, mentre la diretta concorrente cede un po’ di terreno, lei resta concentrata fino alla fine, a metà gara è già in testa, recuperando e superandola in classifica, punteggio poi che resterà fino alla fine conquistando così il meritatissimo titolo.

Il terzo posto di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo Moderno, lascia un pò di amaro in bocca, complice un avvio disastroso, primo giorno di gara da dimenticare, concluso con un quarto posto, lontano dalla vetta, ma con la possibilità di giocarsi ancora il podio.

Il secondo giorno, è un’altalena continua per tutta la durata della gara, risultato in bilico fino alla fine, che si risolve solo all’ultima freccia, il centro perfetto dell’arciere Biancazzurro, basta per superare due avversari di soli tre punti e portarsi a casa così la medaglia di bronzo.

Sfida in famiglia per un’altra medaglia di bronzo a completare il tris di podi conquistati a Reggio Emilia, sfida vinta da Christian Chiaruzzi sul fratello Alex Chiaruzzi, nella categoria Cuccioli Ricurvo, solo tre i punti alla fine a vantaggio di Christian, suo il terzo gradino del podio e quarto posto per Alex.

Presente all’evento anche Carlo Chiaruzzi, ma la mancanza di allenamento nell’ultimo periodo dovuto al lavoro, non gli ha permesso di gareggiare al meglio.