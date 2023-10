arà tra Under 19 Titans e Basket 2000 la Finale del Campionato sammarinese 2023.

I ragazzi di coach Millina hanno avuto la meglio dei Dogana Ducks nella sfida 2°-3° posto, confermando così il risultato ottenuto nel girone eliminatorio. Netta l’affermazione del Basket 2000 nei confronti dei giovanissimi Under 17, ai quali va un plauso per aver combattuto senza timore reverenziale. Domenica ad Acquaviva le due finali. Under 17-Ducks, valevole per il 3°-4° posto, alle ore 18. Basket 2000-Under 19, gara che assegnerà il titolo, alle 20. Al termine della prima semifinale premiazioni delle squadre che hanno appena giocato. Al termine della finale per il 1° posto premiazioni conclusive e assegnazione del titolo di MVP.

PRIMA SEMIFINALE

BASKET 2000-TITANO UNDER 17 107-50

BASKET 2000: Briganti 10, Taddei 19, Riccardi 4, Gambi 11, Stefanelli 8, Fiorani 12, Ricciotti 16, Palmieri 13, Guida 14. All.: Guida.

UNDER 17: Ceccarini 8, Mazzucco 8, Bacciocchi 12, Campanini, X, Ciavatta, Bollini 8, Cecchetti, Anelli 4, Nanni 10, Sarasini. All.: Rossini.

Parziali: 22-14, 52-24, 81-41, 107-50.

Vittoria netta per il Basket 2000, che resta così imbattuto nel torneo. L’Under 17 tiene duro in un primo parziale in cui ancora la partita non si è spaccata in due, poi però, prima dell’intervallo, ecco lo strappo deciso dei senior per un significativo +28. Nella ripresa il margine si allarga e il Basket 2000 si qualifica per la finalissima.

SECONDA SEMIFINALE

TITANO UNDER 19-DOGANA DUCKS 61-47

UNDER 19: Dellabiancia, Sartini 3, Zavoli 10, Gennari, Barbieri, Marcattili 13, Botteghi 3, Conforti, Pagliarani 5, Bollini 8, Lettoli 17, Galeotti 2. All.: Millina.

DUCKS: Smerilli, Zanotti 5, Fabbri 13, Papini 18, Ciavatta, Giuliani 6, Francini, Cecchetti, Barrena 5. All.: Guidi.

Parziali: 16-12, 36-17, 44-27, 61-47.

Finisce con un +14 per l’Under 19 la seconda semifinale del Campionato Sammarinese 2023. Gli Under sono riusciti a prendere un ottimo margine già nel secondo quarto, con il 16-12 del 10’ che è diventato 36-17 all’intervallo. Lettoli, Zavoli e Marcattili sugli scudi, coi Ducks che si sono impantanati in attacco nei secondi dieci minuti e sono andati sotto in abbondante doppia cifra. Nella ripresa il divario si restringe, ma i Titans portano comunque a casa la vittoria.

