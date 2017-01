ARAGONA (FdI-AN) “UN PROGETTO CHE SCONTENTA TUTTI”

Alessandro Aragona, Responsabile cittadino di FdI-An, interviene sull’installazione di nuovi pilomat nel centro storico. “Una misura che scontenta tutti e non risolve affatto il problema del traffico dentro il cuore di Reggio”. Aragona sottolinea che, oltre allo sperpero di denaro pubblico, si rischia di annientare completamente il novero delle attività commerciali.

“Anche i residenti vedranno diminuire la possibilità di trovare un posteggio adeguato. Ma forse dovrebbero comprare i garage del nuovo parcheggio sotterraneo costruito in Piazza della Vittoria”. Uno scenario plausibile che molti ritengono praticabile nel futuro prossimo. La nuova decisione dell’amministrazione comunale evidenzia che i tecnici del settore non conoscono in maniera approfondita le dinamiche del centro.

Salvatore Occhiuto