Rimini. Area Stazione: l’Amministrazione comunale incontra FS Sistemi Urbani, entro febbraio il protocollo d’intesa

Un protocollo che sarà formalizzato entro il mese di febbraio, su cui gli uffici sono al lavoro dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Amministrazione comunale – col Sindaco Andrea Gnassi gli assessori Gian Luca Brasini e Roberta Frisoni nonché tutti i tecnici comunali, dall’urbanistica ai lavori pubblici, al patrimonio – e l’Amministratore delegato di Sistemi Urbani Ing. Carlo De Vito.

“E’ per noi un’area strategica – ha detto il Sindaco Gnassi presentando le idee maturate dall’Amministrazione comunale specie col Masterplan – perché cerniera del lavoro che stiamo portando avanti sul centro storico a monte della ferrovia con la Città della Cultura (Teatro Galli, Museo Fellini, Fulgor, bacino del Ponte di Tiberio) e la zona a mare destinata ad essere rivoluzionata con gli interventi per la sua riqualificazione ambientale come con il Psbo e contemporaneamente con la partenza del Parco del Mare (“via le auto”, 150 manifestazioni d’interesse, 350 imprese coinvolte).

Abbiamo quindi bisogno di ragionare e intervenire sulla “Piattaforma stazione” – ha proseguito il sindaco Gnassi – e pensare alle funzioni essenziali di quel quadrante di città su cui, ormai a brevissimo, entrerà in funzione il Trc che qui avrà il suo capolinea.”

Intermodalità, assestamento Tpl, spazi utilizzo e interscambio per le biciclette, accesso ai binari, area sosta, apertura della stazione sulla parte a mare, incremento aree verdi… questi alcuni degli elementi al centro delle idee con cui la Giunta andrà nelle prossime settimane al confronto con i gruppi consigliari, le forze economiche e sociali, la città anche con momenti specifici capaci d’attingere al meglio della progettualità europea, così come avvenuto a Milano nel dicembre scorso quando proprio su temi simili – “la riqualificazione scali ferroviari dismessi, idee e visioni per la città del futuro” – insieme a progettisti di livello internazionale e istituzioni si sono sviluppati tre giorni di workshop e dibattiti aperti alla cittadinanza per sviluppare idee utili alla riqualificazione delle aree non più funzionali alle attività ferroviarie e per immaginare la città del futuro. Comune di Rimini