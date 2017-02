San Marino. Arlotti: grazie alla Bregato per il lavoro svolto quale ambasciatore in Repubblica

Con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’8 febbraio è stato trasferito a San Marino quale Capo della Rappresentanza diplomatica, con credenziali di Ambasciatore, il Ministro plenipotenziario a Nicosia, Guido Cerboni. Viene al contempo prorogata la permanenza a San Marino, fino alla data di effettiva cessazione delle funzioni, quale Capo della Rappresentanza diplomatica con credenziali di Ambasciatore, della Ministra plenipotenziaria Barbara Bregato, la quale è trasferita a Rabat, quale Capo della Rappresentanza diplomatica con credenziali di Ambasciatore a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni.

“Ringrazio l’Ambasciatrice Bregato per tutto il lavoro svolto a San Marino – dichiara Tiziano Arlotti, deputato PD romagnolo -. Come rappresentante della Repubblica Italiana ha avuto un ruolo fondamentale per arrivare alla stipula degli importanti accordi con la Repubblica di San Marino ratificati in questi anni cruciali (Convenzione per evitare le doppie imposizioni, punto di svolta per l’uscita del Titano dalla black list, Accordo sulla Collaborazione finanziaria, Accordo di Cooperazione economica, Accordo sulla Cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, Accordo bilaterale in materia radiotelevisiva) e per rinsaldare i rapporti fra le due Repubbliche, suggellati dalla visita dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul Titano nel giugno 2014.

Auguro un buon lavoro all’Ambasciatrice Bregato quale Capo della Rappresentanza diplomatica a Rabat, in un Paese di grande rilievo nello scacchiere internazionale, e do il mio benvenuto all’Ambasciatore Cerboni, con cui non mancherò di continuare questo costruttivo rapporto di collaborazione nell’ambito delle mie funzioni parlamentari.