Aspirina, scatta l’allarme: le sigle dei lotti a rischio

L’aspirina è finita nell’occhio del ciclone dell’Aifa.

L’agenzia governativa del farmaco ha, infatti, disposto il ritiro di alcuni lotti del medicinale prodotto dalla Bayer. “Il provvedimento – hanno spiegato – si è reso necessario a seguito della comunicazione della ditta concernente la possibile presenza di agglomerati e/o colore anomalo in alcune confezioni”. Come riporta il Messaggero, le anomalie non riguarderebbero “alterazioni nella composizione dei preparati”, ma si riferirebbero a “problemi di imballaggio che possono comunque compromettere la qualità dei medicinali”.

I lotti di aspirina ritirati

L’Aifa ha pubblicato i lotti di aspirina interessati al ritiro dal mercato. Ecco quali sono:

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BKK feb-18

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1AGN gen-18

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BL5 gen-18

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1CPS lug-18

04763544 Aspirina 500 mg granulato x 20 bustine BTT185R gen-18

Un secondo medicinale nei guai

Sempre il Messaggero ha fatto sapere che, oltre all’aspirina, dal mercato sarebbero stati ritirati anche alcuni lotti di l’Alka Effer. Il medicinale, anche questo prodotto dalla Bayer, ha come principio attivo l’acido acetilsalicilico che solitamente viene usato per trattare gli stati dolorosi su base infiammatoria e, pià in generale, gli stati febbrili. Ecco i lotti interessati:

004601023 ALKA EFFER 20 compresse BTAHTUO mar-19

004601023ALKA EFFER 20 compresse BTAHELO mag-19 Il Giornale