Atletica leggera: record sammarinese nel salto triplo per Giulia Gasperoni

Nuovo record sammarinese ad Ancona, per Giulia Gasperoni. Nel salto triplo alla Gara Nazionale Indoor ha migliorato di quasi 1 metro il suo personale, realizzando un Hop, Step and Jump da 10.43m.

Bene anche le compagne di squadra. Prossimo appuntamento per le atlete sammarinesi i Campionati regionali e italiani.