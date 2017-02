Back2amy a Cor.te Amy Winehouse tribute per il romantico San Valentino a teatro

Martedì 14 febbraio, alle ore 21,30, si rinnova al Teatro CorTe di Coriano la consuetudine del San Valentino a teatro, appuntamento che nell’arco di qualche stagione è diventato un must per tutti gli innamorati della buona musica. Nel giorno più romantico dell’anno sul palco i Back2Amy – The Amy Winehouse Tribute Band, quintetto che reinterpreta con rispetto e passione il repertorio della cantante inglese prematuramente scomparsa nel 2011 a soli 27 anni. Con due soli album, “Frank” e “ Back to black”, Amy Winehouse è diventata stella della musica internazionale e icona fashion. Splendida voce jazz capace di proiettare nel terzo millennio lo stile delle grandi cantanti di colore che hanno fatto la storia, come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Dinah Washington, Etta James… Il successo planetario l’ha travolta lasciando scolpiti nel cuore del pubblico brani che oggi suonano come classici: “Rehab”, “Back to black”, “Love is a losing game”, “Tears dry on their own”, “You know i’m no good”, “Valerie”, “Stronger than me”… Ai Back2Amy – in tour in Italia e all’estero anche in apertura agli Incognito – il compito di renderle onore con uno spettacolo che ricrea l’atmosfera dei concerti di Amy, spaziando dai raffinati arrangiamenti soul-jazz all’energia dello ska. Front-woman della formazione è Silvia Olari, talento che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare durante Amici 2008, reduce da una lunga residenza a Londra durante la quale si è esibita nei più importanti locali della capitale britannica con brani propri e cover di Amy Winehouse. Al suo fianco una rodata formazione con Giorgio Pedrazzi alla chitarra, Fabiano Redolfi al sax, Davide Borgogni al basso e Riccardo Taglietti alla batteria.

A creare la giusta atmosfera, dalle ore 20,30 in attesa dello spettacolo musicale, la piccante cena afrodisiaca a lume di candela in Platea by La Cantinetta della CorTe: Lombetto di manzo, Insalata di farro vegetariana, Ricottina fresca di pecora a latte crudo bio, Marmellata di peperoncino, Insalatina di arance e finocchio, Pane di segale; Pollo alla diavola, Insalata mista e Pane toscano; Dolce allo yoghurt, mascarpone e cioccolato con fragole fresche. In abbinamento i vini della Tenuta Santini di Coriano.

Per il pubblico della Galleria la possibilità di assistere al concerto sorseggiando un calice di vino e gustando il dessert di San Valentino.