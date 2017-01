Bana Alabed, la ragazzina di Aleppo a Trump: “Può salvare i bambini siriani?”

Bana Alabed, la ragazzina siriana di sette anni nota in tutto il mondo per i suoi tweet da Aleppo, ha scritto una lettera aperta al presidente americano Donald Trump chiedendogli di intervenire a favore dei bambini siriani. “Per favore, presidente, può salvare i bambini e il popolo della Siria?”, scrive la piccola Bana.

E continua: “Lei deve fare qualcosa per i bambini della Siria perché essi sono come i suoi figli e meritano la pace come lei”. La piccola è fuggita da Aleppo in dicembre e attualmente risiede in Turchia. Bana Alabed, ha spiegato la madre Fatemah, ha scritto la lettera qualche giorno prima del giuramento a Capitol Hill perché, ha detto, la donna, “ha visto Trump molto spesso in tv”, riferisce la Bbc online. Tgcom24