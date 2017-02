BASKET. GRISSIN BON CORSARA IN LAGUNA 74-73 SU VENEZIA

Una prestazione superlativa della Pallacanestro Reggiana che sbanca la laguna per un solo punto. Una partita altalenante che ha visto la Grissin Bon subire un parziale devastante, per poi rimontare, ancora subire, ma vincere al filo della sirena con un tiro di De Nicolao. Ottimo Reynolds con 21 punti nel carniere in 12 minuti di gioco. Da giovedì a Rimini la Final Eight di Coppa Italia con l’ultimo acquisto Williams in campo.

Salvatore Occhiuto

UMANA VENEZIA-GRISSIN BON 73-74

Umana Venezia: Haynes 20, Hagins 6, Ejim 7, Peric 3, Bramos 9, Visconti, Antelli, Filloy, Ress, Ortner, Viggiano 5, McGee 18. Allenatore: De Raffaele

Grissin Bon Reggio Emilia: Aradori 5, Needham 10, Polonara 3, Reynolds 21, Della Valle 15, De Nicolao 8, Strautins, Kaukenas, Cervi 12, Lever. Allenatore: Menetti.

Arbitri: Lanzarini, Rossi, Quarta.

Parziali: 24-12; 11-25; 17-20; 21-17