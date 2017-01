BASKET. GRISSIN BON SCONFITTA DA CASERTA AI SUPPLEMENTARI

Caserta espugna il PalaBigi 86-85 dopo un tempo supplementare. Terza sconfitta consecutiva in tre partite nel 2017 per la Pallacanestro Reggiana. Malgrado il rientro di Della Valle e il ritorno di Kaukenas, la crisi di risultati continua. Fuori per infortunio Stefano Gentile e Pietro Aradori.

Una partita in perfetto equilibrio decisa dal tiro di Diawara a due secondi dal termine. Nel rooster biancorosso 15 punti per Riccardo Cervi, 13 per Della Valle, 12 per Needham e Polonara, 11 per Lesic, 9 per Kaukenas, 5 per Strautins. Domenica prossima l’insidiosa trasferta di Sassari.

Salvatore Occhiuto