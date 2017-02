BASKET. IL CAPITANO DELLA GRISSIN BON ARADORI SARA’ IN CAMPO A VENEZIA

Domani sera la Grissin Bon giocherà a Venezia alle 20,45 per il posticipo televisivo di Raisport. Capitano Pietro Aradori sarà in campo contro la sua ex squadra. Un ritorno atteso che potrà certamente incidere anche sulla prestazione complessiva del rooster biancorosso.

“Rivivremo le emozioni dei playoff del 2015, ma dobbiamo soprattutto concentrarci su questa partita che ci metterà a confronto con un team veramente competitivo. Le assenze di Tonut, Filloy, Mcgee non devono condizionare il nostro approccio mentale”. Così coach Massimiliano Menetti inquadra una gara importante per la stagione in corso.

Salvatore Occhiuto