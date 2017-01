BASKET. LA GRISSIN BON HA PRESO JALEN REYNOLDS

Secondo rinforzo per la Pallacanestro Reggiana. Dopo il ritorno di Kaukenas, è stato ingaggiato l’americano Jalen Reynolds che giocava in Serie A2 a Recanati. Centro di 206 cm, 24enne, sarà schierato nel settore 5 dove c’è solamente Cervi. Un valore aggiunto per il rooster biancorosso in evidente crisi tecnica.

La speranza è di cogliere al più presto un risultato positivo dopo tre sconfitte consecutive. “Assieme a Cervi saremo le Twin Towers reggiane”. Così Reynolds rassicura i tifosi della Grissin Bon. “Amo correre, saltare, prendere rimbalzi”. Questa la sua presentazione tecnica confessando che il suo modello di giocatore è Shaquille O’Neal, mitico cestista dei Los Angeles Lakers.

Reynolds ringrazia coach Menetti e il ds Alessandro Frosini per l’opportunità di esordire in Serie A1. Frosini conferma che la società è ancora attiva sul mercato per trovare un numero 4 che rimpiazzi lo slavo Sava Lesic. “Gli infortuni di Gentile, Della Valle, Aradori hanno purtroppo condizionato il rendimento dell’ultimo mese. La stagione è comunque aperta”.

Salvatore Occhiuto