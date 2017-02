BASKET. MENETTI (GRISSIN BON) “ANDIAMO A RIMINI PER VINCERE”

Vigilia della Final Eight di Coppa Italia a Rimini. “Andiamo per vincere”. Questa la dichiarazione di coach Massimiliano Menetti che vede l’uscita dal tunnel dopo la prestazione di carattere dei suoi ragazzi a Venezia. A prescindere da una vittoria conquistata sul filo della sirena, si è rivisto in campo il rooster biancorosso che aveva travolto Milano a Bologna nell’ultima partita del 2016.

“Finalmente abbiamo lavorato senza problemi”. Una splendida novità per una Pallacanestro Reggiana che in un mese aveva dovuto registrare gli infortuni di Della Valle, Gentile, Aradori. “Capo d’Orlando sarà un avversario difficile perchè è la rivelazione del campionato”. Così Menetti inquadra il quarto di finale di domani. “Dobbiamo continuare ad esercitare un’ottima difesa assicurandoci tutti i vantaggi della partita”. Menetti assegna il ruolo di favorita a Milano che gioca l’Eurolega.

Salvatore Occhiuto