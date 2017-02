BASKET. MENETTI (GRISSIN BON) “DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA”

Coach Massimiliano Menetti non si lascia prendere da facili entusiasmi dopo la vittoria al PalaBigi con Brindisi che ha finalmente interrotto la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive della Pallacanestro Reggiana. “Dobbiamo continuare così, non eravamo i peggiori prima, non siamo i migliori adesso”.

Menetti elogia l’ottima prestazione della squadra, in particolare di Achille Polonara, migliore giocatore della partita di lunedì sera. “Occorre ammazzare il match dal primo minuto evitando le rimonte degli avversari nel quarto finale”. Questa la ricetta dell’ala biancorossa per riportare la Grissin Bon ai vertici del basket italiano.

Salvatore Occhiuto