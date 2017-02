BASKET. MENETTI (GRISSIN BON) “SENSAZIONI POSITIVE MA IL CAMMINO E’ ANCORA LUNGO”

La vittoria della Grissin Bon corsara a Venezia non esalta più di tanto coach Massimiliano Menetti. “Le sensazioni sono certamente positive, ma il cammino per ritornare alle posizioni di vertice è ancora lungo”. Prossimo obiettivo la Final Eight di Coppa Italia che si disputerà da giovedì a domenica a Rimini. “Un importante banco di prova per la squadra”.

Menetti analizza poi la situazione tecnica della squadra. “Dobbiamo sfruttare le guardie e i playmaker, soprattutto capitalizzare la penetrazione dei nostri lunghi”. Molta fiducia sull’apporto del nuovo acquisto l’americano Williams. “Un giocatore che con il suo talento e la sua esperienza a livello europeo riuscirà ad imprimere il salto di qualità in ottica play-off”.

Salvatore Occhiuto