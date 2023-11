Bellaria Igea Marina, “Energy New Year”: torna il Capodanno diffuso con spettacoli musicali, live show e dj set

Sarà un Capodanno all’insegna dell’Energia quello di Bellaria Igea Marina, seguendo il claim “Energy Christmas”. La città panziniana ripropone il format del Capodanno diffuso, ormai iscritto come formula tradizionale dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno a Bellaria Igea Marina grazie al successo riscosso negli anni precedenti, in termini di apprezzamento e partecipazione sia dei concittadini che dei turisti ed ospiti delle località limitrofe.

Sottolinea il Direttore Artistico Andrea Prada il rinnovarsi di un progetto, quello del Capodanno diffuso, caratterizzato negli anni da un’importante affluenza di pubblico di tutte le età lungo il viale pedonale bellariese: «Torna a Bellaria Igea Marina la formula vincente del Capodanno diffuso per festeggiare assieme l’ultimo dell’anno e accogliere il nuovo 2024 sulle note di generi musicali diversi ed eterogenei, all’interno di un contenitore di eventi musicali, spettacoli, concerti ed intrattenimento organizzato in completa sicurezza per il divertimento di tutte le fasce d’età.»

L’Isola dei Platani, la sera del 31 dicembre tornerà ad essere una “discoteca a cielo aperto” ospitando sette punti spettacolo dislocati lungo il viale P. Guidi e vie limitrofe, con musiche e generi differenti che spazieranno dal cantautorato, al pop, rock, rock and roll e disco music coinvolgendo in maniera trasversale un ampio pubblico, dalle giovani generazioni fino ai più adulti.

«Ripetere il Capodanno diffuso ormai è una bella consuetudine» – la considerazione del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – «migliorare ogni anno è complicato ma in questa occasione le prospettive sembrano buone. L’offerta artistica è sempre trasversale ma credo più frizzante in alcuni palchi e soprattutto, più mediatica grazie alla presenza di Radio Bruno nostra media partner da tre anni; aspetto importante per Bellaria Igea Marina, in considerazione del fatto che è la prima radio come ascolti, in Emilia Romagna.»

La serata avrà inizio alle 20.30 con il Meet&Greet degli Space Family in Piazza Matteotti per poi proseguire con gli altri palchi che si animeranno a partire dalle ore 23.00, quando la musica diventerà la protagonista diffondendosi lungo un percorso che collegherà tra loro i sette punti spettacolo. La tribute band di Lucio Battisti “La Compagnia” emozionerà il pubblico presso il palco in zona stazione; in piazzetta Fellini sotto le Vele ci saranno i dj Space Invaders alla consolle con la disco music, accompagnati dal Vocalist Mattia e dalle performance di Melissa e Ludmilla, le ballerine dell’Energy Boat; a poca distanza su Viale Pascoli i Moka Club si esibiranno in uno spettacolo musicale con coreografie danzate, intrattenimento e musica dagli anni ’80 ad oggi; a seguire, all’angolo di via Mar Tirreno Luca Guaraldi accompagnerà il pubblico in un viaggio che ripercorre la storia del rock and roll e a poca distanza, all’altezza di via Dante risuonerà l’ Hit Parade Party con Radio Bruno; proseguendo in direzione Piazza Matteotti si incontrerà all’intersezione con via Monte Rosa lo spettacolo dei CDA-Cartoon boy band con le migliori sigle dagli anni ’70 ai giorni d’oggi in chiave rock.

Un percorso musicale arricchito anche dalle scenografiche installazioni presenti lungo il viale pedonale, che durante il periodo festivo si trasformerà in un “Villaggio luminoso” con scintillanti decorazioni e selfie point, divertenti attrazioni come la Realtà Virtuale con le sue otto postazioni gioco in contemporanea; l’immancabile Snow Globe e novità dell’anno: la pista di ghiaccio lunga 60m.

«L’obiettivo anche di quest’anno è realizzare una GRANDE FESTA di piazza, con musica per tutti i gusti da ascoltare e ballare tutta la sera con un’attenzione particolare alle famiglie.» Spiega in conclusione il Sindaco Filippo Giorgetti «Abbiamo voluto lanciare con anticipo il Capodanno di Bellaria Igea Marina per poter promuovere e invitare a questa grande festa tutti i nostri amici, ospiti e turisti. Stiamo così consolidando negli anni, quello che è uno dei capodanni diffusi più divertenti della Romagna affinché diventi abitudine venire a vivere il Capodanno a Bellaria Igea Marina e portare tante persone a sostengo delle nostre attività economiche, commerciali e pubblici esercizi.»

Fondazione Verdeblu