Bellaria Igea Marina. Ritrovati dai Carabinieri 15 televisori rubati ad un albergo del luogo. Denunciati a p.l. due fidanzati pregiudicati.

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Bellaria Igea Marina, a conclusione attività investigativa avviata a seguito della denuncia di furto perpetrata tra 25 e 27 gennaio u.s. ai danni di un albergo del luogo, terminta con la perquisizione domiciliare eseguita su delega Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà S.A., 43 enne barese e la sua fidanzata G.I., 28 enne rumena, entrambi residenti in Bellaria Igea Marina. Infatti presso la loro abitazione sono stati rinvenuti tutti i televisori asportati dalla struttura alberghiera per un valore di 4.000,00 euro circa, che al termine degli accertamenti sono stati restituiti avente diritto.