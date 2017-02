Bellaria Igea Marina (RN). Due giovani albanesi ed un siciliano finiscono in manette per estorsione.

Ieri sera i Carabinieri del Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina (RN), durante un mirato servizio, hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione in concorso due giovani di origini albanese, M.X. 18/enne e J.R. 19/enne, e un uomo di origini siciliane, D.B.U. 35/enne. A seguito della denuncia sporta dal 36/enne M.A., circa il tentativo di estorsione subito dai tre soggetti per ottenere in cambio di denaro la restituzione della propria bicicletta, rubatagli da ignoti il 28 u.s., i militari si sono appostati nel luogo convenuto per l’incontro ed hanno colto in flagrante gli estorsori nel momento in cui ricevevano, dalla vittima, la cifra di 70,00 euro quale anticipo dei 150,00 euro pattuiti.

Gli arrestati venivano quindi associati alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.