Blitz della Finanza in Rai a Roma e Torino: si indaga su una vicenda di fatturazioni

Visita della Guardia di Finanza in uffici della Rai a Torino e a Roma. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un’indagine su questioni di fatturazioni. I finanzieri stanno operando in contatto con l’autorità giudiziaria di Torino. Gli accertamenti riguardano, in particolare, la concessionaria di pubblicità Sipra. L’indagine, secondo quanto si apprende, è concentrata su un giro di fatturazioni che avrebbe portato a un abbattimento dell’Iva.

«Per quanto attiene all’inchiesta su Rai-Pubblicità, nel ribadire di aver sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di disciplina fiscale, la Rai conferma di essere a completa e totale disposizione della magistratura per la ricostruzione dell’accaduto». Lo afferma Viale Mazzini sui controlli della Guardia di Finanza negli uffici di Torino e Roma. «L’azienda – prosegue la nota – confida nel lavoro degli inquirenti per poter per vedere accertata la propria estraneità ai fatti oggetto dell’indagine».

Sono complessivamente 13 le perquisizioni disposte dalla procura di Torino nei confronti di persone fisiche e soggetti giuridici nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza. Oltre a Rai pubblicità spa, che ha sede a Torino, secondo quanto si apprende sono stati perquisiti tra il capoluogo piemontese, Roma e Milano diversi dirigenti – in carica e pro tempore – della Rai. Tra questi, oltre a Lei e Piscopo, gli Ad pro tempore di Sipra Aldo Reali e Maurizio Braccialarghe, quest’ultimo è stato anche assessore alla cultura del comune di Torino, Fabio Belli, chief financial officer di Rai Pubblicità, Luciano Bechis, procurare e responsabile pro tempore del settore amministrazione finanze e controllo di Sipra, Roberto Sergio, presidente pro tempore del Cda di Sipra, attuale responsabile ad interim della direzione Radio della Rai. Il Messaggero