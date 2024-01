Bologna. 34ENNE MAROCCHINO ARRESTATO PER DROGA DAI CARABINIERI

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 34enne marocchino, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 34enne è stato arrestato la mattina del 28 gennaio 2024 per aver ceduto due confezioni di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” a un automobilista, 62enne italiano che era stato visto aggirarsi con fare sospetto in una via in zona Foscherara, sorvegliata dai Carabinieri per la presenza di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti. Un fatto analogo, infatti, era accaduto nella stessa zona a luglio 2023 (v. comunicato stampa del 15/07/2023) e nella circostanza, il 34enne era stato arrestato per aver ceduto droga a un altro cliente. In merito ai fatti odierni, l’automobilista è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre nei confronti del presunto responsabile, il 34enne, è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato trattenuto in attesa di essere tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna. In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 34enne è stato rimesso in libertà, ma sottoposto al divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna