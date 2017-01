Bologna, bambina trovata sola e in lacrime per strada

Era seduta terra, sul marciapiede, e piangeva disperata. L’hanno vista così i militari di pattuglia nell’ambito di ‘Strade sicure’ e si sono subito fermati per aiutare quella bimba sconsolata. Poche battute per cercare di tranquilizzarla, una carezza e un sorriso. Così la piccola, di soli 4 anni, ha raccontato che non sapeva dove fossero la sua mamme il suo papà. Mentre i militari avvertivano il 113, sono arrivati, trafelati e altrettanto disperati, i genitori che hanno spiegato di averla persa di vista per un attimo. Un lieto fine degno del periodo di feste che stiamo vivendo. Il Resto del Carlino