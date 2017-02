BRESCELLO. CONFISCATA DALLO STATO LA CASA DEL BOSS GRANDE ARACRI

L’agenzia nazionale dei beni confiscati alle mafie è da oggi la proprietaria della casa del boss della ndrangheta Francesco Grande Aracri. L’abitazione di Via Pirandello a Brescello sarà probabilmente destinata a scopi di utilità sociale, come prevedono le normative in materia.

Nel quadro delle misure di ordine patrimoniale sono comprese anche auto, conti correnti, pacchetti azionari di società. Un valore totale di 3 milioni di euro che a suo tempo aveva evidenziato la sproporzione tra i redditi dichiarati e la reale entità dei beni familiari.

Salvatore Occhiuto