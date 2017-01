Brescia, marocchino uccide volontaria 25enne in una struttura protetta

Omicidio ad Iseo, in provincia di Brescia. Un marocchino ha ucciso a coltellate per futili motivi una volontaria di 25 anni all’interno di una struttura per persone con disagi mentali, la Cascina Clarabella a Iseo.

Il responsabile è stato subito fermato. Si tratta di un 54enne, di origine marocchina, da tempo ospite della comunità per problemi psichiatrici. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno.

La vittima si chiamava Nadia Pulvirenti. Da due anni lavorava come Terapista delle Riabilitazione Psichiatrica all’interno della struttura dove aveva in cura il marocchino cinquantenne che l’ha uccisa a coltellate. Il Messaggero