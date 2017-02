Un intervento di ordinaria prassi. Una pattuglia dei carabinieri chiamata dal gestore di un bar a causa delle intemperanze di un ubriaco. Un giovane 24enne di origine magrebina che resiste alla forza pubblica scagliando la sua furia contro una marescialla e un brigadiere durante il trasferimento in auto verso la caserma. Prognosi di cinque giorni per i militari e arresto per resistenza e lesioni aggravate per il protagonista della notte movimentata.

Salvatore Occhiuto