CALCIO. LA REGGIANA ESONERA LEONARDO COLUCCI

La Reggiana ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Leonardo Colucci. La sconfitta interna con il Venezia ha messo la parola fine all’esperienza del trainer pugliese nella nostra città. Una decisione forse tardiva e anche autolesionista per la società. Esonero che costringe a risolvere il contratto e ingaggiare un sostituto. Un esborso non da poco per le casse di Via Mogadiscio.

Colucci infatti aveva presentato le dimissioni dopo il derby perso con il Parma. L’entourage granata, a partire da Mike Piazza, le aveva subito respinte. Nel caso di dimissioni Colucci avrebbe invece rinunciato al proprio onorario. Si è perso un mese caratterizzato da altre prestazioni insoddisfacenti, oltre al periodo della sosta di campionato che avrebbe permesso ad una nuova guida tecnica di inserirsi nel nuovo contesto. Chiunque sia la scelta, ci vorrà tempo affinchè comprenda gli ingranaggi della squadra.

Salvatore Occhiuto