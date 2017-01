CALCIO. LEONARDO MENICHINI ALLENATORE DELLA REGGIANA

Ha già diretto il primo allenamento ai campi di Via Agosti. Questo il biglietto da visita di Leonardo Menichini nuovo allenatore della Reggiana dopo l’esonero di Colucci. Un tecnico di grande esperienza protagonista di una doppia avventura con la Salernitana. Nel 2015 promozione in Serie B e mancata riconferma. Nel 2016 subentra a Torrente e centra l’obiettivo salvezza-nei play out contro il Lanciano. Per la seconda volta inspiegabile separazione dal club campano.

Rivoluzionato anche lo staff granata. Assieme a Colucci salutano Reggio il vice allenatore Stefano Avincola e il preparatore atletico Franco Ferrini. Restano invece l’allenatore dei portieri Andrea Rossi e il preparatore che cura i giocatori infortunati Cristian Freghieri. “Tanti ma non troppi”. Così il dg Franzone valuta gli 8 punti di distacco dalla testa della classifica. Si spera nell’inversione di tendenza per recuperare una stagione ancora aperta in relazione al discorso promozione e play-off.

Salvatore Occhiuto