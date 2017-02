CALCIO. PAREGGIO DELLA REGGIANA A BOLZANO

Tanti pali e traverse per i granata sull’ostico terreno di gioco dello Stadio “Druso” di Bolzano. Azioni che nel calcio sono errori ma che evidenziano comunque la prestazione in attacco dell’undici di Menichini. Per ora 44 punti in classifica in attesa delle altre partite del turno di campionato.

La Reggiana parte subito all’offensiva con Marchi che spreca una clamorosa palla gol. Durante il primo tempo Cesarini, Carlini, Bovo sfiorano la rete che arriva al 15′ su angolo di Marchi. Purtroppo al 73′ il portiere granata Perilli decide di uscire dalla porta e travolge Spanò permettendo a Gliozzi, libero dalla marcatura, di insaccare dentro.

Salvatore Occhiuto

Sudtirol-Reggiana 1-1

Reti: 15′ st Cesarini. 28′ st Gliozzi.

Sudtirol: Marcone; Tait, Di Nunzio, Bassoli, Sarzi Puttini (42′ st Obodo); Broh (1′ st Furlan), Bertoni, Fink (C); Tulli, Gliozzi, Cia (25′ st Spagnoli). A disposizione: Montaperto, Riccardi, Lomolino, Torregrossa, Lupoli, Brugger, Rantier. Allenatore: William Viali.

Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; Bovo, Genevier (40′ Guidone), Sbaffo (36′ st Maltese); Carlini, Cesarini, Marchi. A disposizione: Narduzzo, Lombardo, Sabotic, Calvano, Panizzi, Trevisan, Rizzi. Allenatore: Leonardo Menichini.

Arbitro: Riccardo Panarese di Lecce, assistenti Michele Nocenti e Matteo Michieli di Padova.