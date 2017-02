Calcio-poltrone: Walter Veltroni candidato presidente della Lega di A

Walter Veltroni potrebbe diventare il prossimo presidente della Lega di serie A le cui elezioni si svolgeranno entro il prossimo 4 marzo. Veltroni sarà uno dei nomi proposti all`assemblea che dovrà presto eleggere il sostituto di Maurizio Beretta. Lo scrive oggi Repubblica. Tredici società (le medio-piccole) avrebbero già espresso il loro apprezzamento per Veltroni: manca ancora il sì di Juventus, Roma, Napoli, Inter, Milan, Lazio e Fiorentina. Basterebbe un solo voto a favore (Inter e Roma sembrano favorevoli) e ci sarebbe già il quorum necessario per l`elezione.

Veltroni, secondo il giornale, ha dato la sua disponibilità, ha posto però due condizioni pregiudiziali: massima condivisione dei presidenti e uno statuto che garantisca il cambiamento. Le società sono tutte d`accordo nel votare un nuovo regolamento che prevede un presidente istituzionale e un manager operativo che possa affrontare la battaglia dei diritti televisivi. Il nuovo presidente con a fianco un grande manager, da individuare, dovrà lavorare per una politica di sviluppo che possa ridurre la distanza con la Premier League e la Liga Spagnola che può essere colmata solo con una managerialità adatta a sostenere la competizione europea e mondiale.

In caso di mancato accordo non ci sarà spazio per ulteriori manovre perché la Figc è pronta a commissariare la Lega, con Luca Lotti d`accordo, per riscrivere d’ufficio la nuova governance e una nuova legge per la divisione dei diritti televisivi.

Veltroni, 61 anni, ha lasciato la politica attiva da otto anni; le sue dimissioni da segretario del Pd sono del 17 febbraio del 2009, e si è dedicato al lavoro di autore e scrittore. Veltroni, è stato tra l’altro ministro dei beni culturali con delega allo sport nel primo governo Prodi dal 1996 al 1998, in cui era anche vicepresidente del Consiglio.

VELTRONI: CI STO PENSANDO

“Corrisponde al vero , e ne sono onorato, che sia stato consultato circa l’ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega calcio. Non è invece assolutamente vero che abbia dato la mia disponibilità. Mi sono riservato di rifletterci su, per le implicazioni che una scelta di questo genere avrebbe sulla vita che ho scelto di vivere da qualche anno a questa parte. Nelle prossime ore, per quanto mi riguarda , dirò la mia opinione. Tutto qui”. E’ quanto dichiara in una nota Walter Veltroni. Sport Mediaset