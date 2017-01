CALCIO. RESPINTO IL RICORSO DEL SASSUOLO

Respinto dal Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso del Sassuolo. Confermato il risultato di 0-3 a tavolino nella partita con il Pescara. Era la seconda giornata della Serie A, il primo match casalingo, domenica 11 settembre.

L’undici neroverde schierò in campo l’attaccante Antonio Ragusa che non era stato inserito nella cosiddetta lista dei 25 giocatori che deve essere consegnata entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Una palese violazione del regolamento che non poteva essere riveduta.

Salvatore Occhiuto