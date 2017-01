Calciomercato, Niang da Mazzarri: Galliani prenderà Ocampos

Da leader, a oggetto misterioso, fino a una temporanea cessione: l’altalenante inizio di stagione di M’baye Niang ha indotto il Milan a separarsi dal suo giovane esterno d’attacco. Su di lui è fortissimo l’interesse del Watford di Mazzarri, interessato ad acquistare il francese in prestito. La trattativa sull’asse Galliani-Pozzo è agli ultimi dettagli: gli Hornets prenderanno il 22enne in prestito, sborsando subito un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 16. Nonostante il rifiuto di Niang di trasferirsi al Genoa nello scambio alla pari con Ocampos, l’argentino è destinato a vestire la maglia del Milan, con una formula simile a quella che porterà l’attaccante in Inghilterra.

NIANG CON ZARATE – A far compagnia a Niang ci sarà Mauro Zarate. L’argentino ha lasciato la Fiorentina approdando a titolo definitivo proprio a Vicarage Road. Ad annunciarlo la società viola con una nota sul suo sito web: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Matias Zarate (classe ’87) al Watford Football Club”. Zarate non è nuovo alla Premier League: ha totalizzato un bottino complessivo di 36 presenze e 9 gol con le maglia di Birmingham City, West Ham e QPR.

EVRA, DESTINAZIONE FRANCIA – Il Marsiglia di Rudi Garcia riporta in patria Patrice Evra: l’OM ha ottenuto l’assenso del terzino della Juventus. Per lui pronto un contratto di 18 mesi. Nelle prossime 24 ore il francese farà le visite mediche col nuovo club. Un colpo per iniziare a fare un grande Marsiglia, viste le voci insistenti di un possibile arrivo anche di Dimitri Payet, stella dei galletti a Euro2016. Evra, che ha vestito le maglie di Marsala, Monza, Nizza, Monaco, Manchester United e Juventus, torna in Francia dopo undici anni. Per la probabile sostituzione dell’esterno francese, viste le difficoltà ad anticipare l’arrivo del bosniaco Kolasinac (Schalke), i bianconeri stanno pensando a richiamare alla base il 23enne Leonardo Spinazzola (Atalanta), esercitando il diritto di controriscatto: la Signora si assicurerebbe così un altro giovane italiano dopo il 22enne Caldara (Atalanta) e il 19enne Orsolini (Ascoli).

BENTANCUR CHIEDE IL DOPPIO, LUIZ GUSTAVO PISTA LAST-MINUTE – Rincon non basta. Con Lemina in infermeria (rischia un mese di stop per lombalgia con edema osseo) e Hernanes probabilmente in uscita (Genoa e Fenerbahce tenteranno un rilancio per convincere il brasiliano), Allegri ha chiesto di puntellare il centrocampo. Incassato un altro “no” dal Lione per Tolisso, l’ad Marotta ha provato ad anticipare l’arrivo del 19enne Bentancur. Niente da fare: il Boca Junior è deciso a fare rispettare la scadenza inizialmente fissata per l’estate, e per di più il centrocampista avrebbe addirittura chiesto un ingaggio doppio (2 milioni). L’opzione last minute è Luiz Gustavo, in scadenza nel 2018 con quel Wolfsburg che pretende la cessione definitiva a 15 milioni, mentre da Torino spingono per il prestito con diritto di riscatto.

GIACCHERINI CERCA SQUADRA – “Giaccherini sul mercato? Emanuele nel Napoli non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, nessuna polemica con lui così come con Giuntoli che conosco da quando era piccolino. Chiederò di trovare una soluzione, tra le altre anche di andare via. Piace molto all’estero”. Così il procuratore di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. “Nel fine settimana ci incontreremo e parleremo di Zerbin ma io ne approfitterò per parlare anche di Emanuele. Ora il Napoli ha acquistato Pavoletti, sta tornando il campione polacco Milik, Callejon è sempre in campo perché non lo tira fuori mai e l’altro posto è tra Insigne e Mertens. Su Giaccherini c’è il forte interesse della Roma e a noi questa idea piace molto”, ha aggiunto.

LEWANDOSKI SNOBBA IL REAL – Robert Lewandowski snobba il Real Madrid e conferma di non avere alcuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco. “Non sarebbe un passo avanti” ha dichiarato il match winner della partita contro il Friburgo. Il 28enne centravanti polacco è stato da tempo accostato ai Blancos negli ultimi 12 mesi. “Il Bayern è uno dei club più importanti del mondo alla pari di Real Madrid e Barcellona”, ha dichiarato Lewandowski alla Bild. “Per me non sarebbe certo un passo in avanti. A Monaco io sto molto bene e possiamo vincere tutti i trofei”, ha concluso.

DROGBA, IL CORINTHIANS OFFRE UN CARRO ARMATO – Dopo le presunte richieste folli di Gervinho all’Al Jazira nel 2015 – rivelatesi poi una bufala – questa volta arriva un offerta particolarissima ad un altro giocatore della Costa d’Avorio. Il Corinthians, storico club brasiliano, vuole Didier Drogba: all’ex Chelsea è stato offerto un contratto di un anno fino al 31 dicembre 2017 con un compenso di 120.000 dollari al mese, 6 biglietti andata-ritorno per l’Europa in executive class, affitto di una casa in zona vip per un valore di poco meno di 6.000 euro al mese, un interprete professionale inglese e portoghese full time, bonus speciale in caso di titolo di capocannoniere nel campionato paulista, idem per il campionato brasiliano, ma soprattutto un ‘carro armatò modello Suv. E’ la singolare proposta,

nero su bianco firmata dal presidente Roberto De Andrade, che il Corinthians ha proposto a Didier Drogba, 38enne ex di Marsiglia, Chelsea, Shanghai, Galatasaray e Montreal, attualmente senza squadra e libero di scegliere la propria destinazione. La “macchina da guerra” proposta a Drogba serve a permettergli, in caso di accettazione della proposta, di girare senza problemi per le vie della città brasiliana. Drogba ha tempo 48 ore per decidere se accettare o meno la proposta. La Repubblica