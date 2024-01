CAMBIO DELLA GUARDIA AL PANATHLON CLUB SAN MARINO

Si è svolta la consueta Assemblea Elettiva del Panathlon Club San Marino il giorno 25 gennaio alla presenza di un foltissimo numero di Soci. Il Presidente uscente, Leo Achilli, ha riassunto il cammino percorso dal Club negli ultimi anni che hanno visto il Club mantenere la propria centralità nella difesa dei valori fondanti dello Sport, alla continua ricerca di salvaguardare i nostri giovani che praticano sport dai pericoli che ogni giorno sono in agguato: violenze di genere, doping, razzismo, match fixing, mancanza di Fair Play ecc. Sono stati anni di continui successi resi possibili dal grande lavoro del Consiglio Direttivo del Panathlon Club e dalla costante e fattiva presenza dei Soci a tutti gli appuntamenti mensili, che hanno visto come ospiti i protagonisti dello Sport sammarinese, dal più noto a quello che pratica sport per pura passione pur tra mille difficoltà. Al termine, dopo l’approvazione all’unanimità del Bilancio consuntivo (bilancio in buona salute nonostante i difficili anni passati) si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente ed è stato eletto con l’unanime consenso dei Soci il Dott. Claudio Muccioli, già Vice Presidente, ex Capitano Reggente, Dirigente dell’Authority Sanitaria dell’ISS ed attualmente Responsabile del NADO a San Marino e tra i responsabili dei controlli Anti – Doping alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il Dott. Muccioli, accettando l’incarico, ha ringraziato il Presidente Achilli per l’importante lavoro svolto nei 12 della sua presidenza, promettendo il suo massimo impegno per confermare e rafforzare l’immagine del Panathlon ed i valori che esso protegge e difende. Quali membri del nuovo Consiglio Direttivo sono stati nominati, inoltre: Aldo Arzilli, Claudio Stefanelli, Tentoni Riccardo, Roberta Casali, Sara Giusti, Carlo Canini, Massimo Zavatta, Stefano Piva, Daniele Cesaretti. A tutti loro i più sinceri auguri di Buon Lavoro.

San Marino, 29/01/2024 PANATHLON CLUB SAN MARINO