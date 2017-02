Campionato: turno favorevole alla Libertas, Virtus sempre al comando

La Libertas vince senza giocare. La squadra di Borgo Maggiore osservava nella 14′ giornata il turno riposo, i granata restano al comando del girone B con un margine di tre punti sulla prima inseguitrice, la Folgore. La squadra di Falciano non va oltre lo 0-0 nel derby contro il Cosmos. Stesso risultato per il Tre Penne bloccato dal Faetano. A completare l’ottima giornata, sul piano dei risultati per la Libertas, il pareggio del Domagnano per 1-1 con il Juvenes/Dogana. I giallorossi sono quelli che pagano maggiormente il segno X, dovendo riposare il prossimo turno, nell’ultima giornata dell’intergirone. Per il resto le classifiche non cambiano nella parte alta dei due gironi con la Virtus davanti alla Fiorita. Si lotta maggiormente nel gruppo A dove il pari della Juvenes/Dogana risucchia nella lotta per i play off anche le altre squadre, di fatto coinvolgendo ancora tutte nella corsa almeno al terzo posto. Il Fiorentino batte 2-1 il Murata e si porta a un punto dai play off, scavalcando il Cosmos. Il Tre Fiori vince 4-1 con il Pennarossa, i gialloblu di Bobo Gori sono ultimi, ma i punti dai play off sono solo sei. Tutti i gol della 13′ giornata questa sera alle 20:45 su RTV Sport canale 93 del digitale terrestre e alle 22 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale.