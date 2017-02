Carnevale di Fano. Un carro che rappresenta Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica

Grande festa al Carnevale di Fano fra delfini, pesci colorati, scivoli e miniature in cartapesta con i parchi della Romagna! Il gruppo Costa Edutainment, che dal 2014 gestisce i parchi di divertimento più importanti della costa romagnola, ha sfilato ieri con un carro allegorico tutto suo, nella prima domenica del Carnevale di Fano.

Il carro, accompagnato da una splendida ragazza in maschera, rappresenta i quattro parchi Acquario di Cattolica, Aquafan e Oltremare di Riccione e Italia in Miniatura di Rimini. Un carro di seconda categoria, realizzato dall’Associazione Carristi Fanesi.

Italia in Miniatura è rappresentata da uno scorcio dei palazzi veneziani e dal campanile che domina piazza San Marco, un divertente scivolo con un bambino ricorda la gioia che si prova ad Aquafan, mentre coloratissimi pesci tropicali richiamano alla mente l’Acquario di Cattolica, e un graziosissimo delfino che salta sulle onde riporta al parco Oltremare di Riccione.

Il carro, realizzato grazie al sostegno di Costa Edutainment, è un chiaro invito a visitare e scoprire i quattro parchi della Riviera con tutte le loro novità 2017. Il connubio tra i parchi e il Carnevale di Fano, è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ente Carnevalesca di Fano, che si rinnova per il terzo anno consecutivo.

Il carro sfilerà ancora nelle domeniche 19 e 26 febbraio, sia al mattino che al pomeriggio e regalerà non solo allegria ed emozioni a bambini e adulti, ma anche tante opportunità, promozioni e coupon per visitare i parchi Costa, a partire da metà marzo, quando riaprirà Italia in Miniatura, e dal 1° aprile per Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione. Mentre Aquafan ripartirà il 1° giugno.

“Crediamo molto nel Carnevale di Fano e nella grande concentrazione di famiglie e bambini che richiama ogni anno, sia per vicinanza che per target _ dichiara Patrizia Leardini, direttore Costa Edutainment Polo Adriatico _ Dopo la positiva esperienza dei due anni passati, abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione. Diverse sono le opportunità che offriremo a chi partecipa al Carnevale per poter visitare le nostre strutture”.

A chi partecipa al Carnevale il Gruppo CE mette a disposizione infatti 20.000 coupon che offrono l’ingresso gratuito ai bambini in uno dei nostri quattro parchi a scelta (promozione valida per ogni bambino accompagnato da due adulti paganti tariffa intera dal 1° aprile fino a fine 2017). I coupon saranno distribuiti da un gruppo di animatori. Poi ci sarà un premio speciale in biglietti al miglior palco tribune mascherato, oltre all’ingresso omaggio ai parchi a chi diventa titolare della tessera socio dell’Ente Carnevalesca per il 2017.