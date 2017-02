CASALGRANDE. SCONTRI TRA LAVORATORI E POLIZIA A VILLALUNGA

Scontri tra polizia e lavoratori nella giornata di ieri a Villalunga di Casalgrande davanti alla Csm. Un picchetto organizzato dai Cobas era stato predisposto per impedire ai tir di entrare nell’azienda. La polizia è intervenuta spostando di peso alcuni manifestanti che si erano eretti a scudi umani al cancello di ingresso.

“La società ha cessato la produzione, ma non è in stato di liquidazione. Hanno licenziato per mail gli operai prima di Natale, le trattative sono ferme, i diritti dei lavoratori praticamente sospesi”. Questa la dichiarazione di Marco Mattei (Si Cobas).

Salvatore Occhiuto