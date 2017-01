CASINA. SI CERCA ASSESSORE DONNA SUL WEB

Torna alla ribalta delle cronache il comune di Casina sulla montagna reggiana. Dopo il clamoroso pareggio tra i candidati sindaco alle elezioni amministrative di giugno che decretò l’imprevisto ballottaggio, adesso la ricerca dell’assessore mediante il web.

Assessore donna perchè in giunta manca la componente femminile. Le donne della lista vincente non ottennero infatti abbastanza preferenze e il Sindaco Stefano Costi scelse assessori uomini esterni. La legislazione in materia impone tuttavia le cosiddette quote rosa. Pertanto il web potrebbe essere la soluzione del problema. Sul sito internet del comune requisiti e disposizioni di legge per ricoprire la carica.

Salvatore Occhiuto