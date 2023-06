Casinina. Muore per un incidente ad un raduno di moto Franco Fronzoni, ex autista di autobus, di 69 anni residente a Morciano

Nella mattinata di domenica 18 giugno, è deceduto Franco Fronzoni, ex autista di autobus, di 69 anni residente a Morciano. Mentre era in sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo, precipitando violentemente a terra e colpendo un cartello stradale.

Fronzoni stava partecipando a un raduno di motociclisti insieme ad altri compagni di viaggio. Appena l’incidente è avvenuto, i suoi compagni hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Nonostante gli sforzi dei sanitari del servizio di emergenza 118, purtroppo non è stato possibile salvare la vita di Fronzoni. Si stava unendo ad un raduno di moto organizzato nella zona della Valconca. Il percorso prevedeva un viaggio tra le colline delle regioni di Romagna e Marche, con partenza da Mondaino.

La tragedia si è verificata in prossimità di Casinina. Fronzoni, che si trovava in coda al gruppo di motociclisti, ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta di marca Suzuki ed è uscito di strada. Il tragico incidente si è concluso con l’impatto contro un cartello stradale. Secondo le testimonianze, la velocità del motociclista era moderata. Tra le possibili cause dell’incidente, non si può escludere la ipotesi di un improvviso malore da parte di Fronzoni.