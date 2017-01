CASO NOTARI. L’EX ASSESSORE “PUBBLICATE TUTTO”

Altra puntata del caso Notari. Si spera sia l’ultima. Ora l’ex assessore al Bilancio chiede al Comune di Reggio di pubblicare anche i redditi relativi al 2015. Un’iniziativa allo scopo di agevolare l’amministrazione municipale accusata di scarsa trasparenza dall’opposizione. M5S aveva evidenziato che il Pd voleva coprire l’anomala situazione dell’unico membro della giunta che si era rifiutato di ufficializzare la propria posizione fiscale.

Notari ribadisce comunque le sue perplessità motivate dalla modifica della legislazione in materia. “Mi dispiace per l’accanimento mediatico nei miei confronti da parte di alcuni organi di stampa. Un atteggiamento ingiustificato in quanto nessuno voleva nascondere nulla”.

Salvatore Occhiuto