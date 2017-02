Castelfranco Veneto, derubata 30 volte: “D’ora in poi sparerò”

Una 70enne di Castelfranco è vittima di una vera persecuzione. La protagonista è Lorenza Tulli, restauratrice in pensione, che negli ultimi anni è stata derubata ben trenta volte tra scippi, furti e borseggi e ora ha deciso di comprare una pistola per difendersi da eventuali future aggressioni. L’ultimo episodio è avvenuto all’inizio di febbraio, quando dei ladri hanno cercato di entrare nella camera da letto della sua casa.

La donna si trovava in casa insieme al marito Pietro Dogà, medico noto in città, e alla figlia in visita. Sentito il baccano al piano di sopra, si è precipitata in camera da letto e ha notato subito il piccone conficcato nella portafinestra, già divelta. Per fortuna, i malintenzionati, vista la luce accesa improvvisamente, sono scappati.

Di fronte a questa situazione paradossale Lorenza ha preso una decisione: “Andrò al poligono di tiro di Bassano, mi comprerò una pistola e dormirò con l’arma sotto il cuscino. Sa cosa vuol dire? D’ora in poi sparerò a chiunque metterà piede, oltre che in casa mia, anche solo nel giardino senza il mio permesso”. Tgcom24