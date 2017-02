CASTELNOVO MONTI. SINDACO BINI SULL’OPERAZIONE DEI NAS

Dichiarazione-stampa del Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini sull’operazione dei Nas dei Carabinieri che ha evidenziato gravi irregolarità in diversi bar e ristoranti. Bini ha personalmente ringraziato carabinieri e polizia municipale che hanno ancora una volta tutelato la sicurezza e la salute dei cittadini.

“Proseguiremo in collaborazione con le forze dell’ordine l’attività di vigilanza e controllo sulle autorizzazioni e sulla piena regolarità delle attività commerciali e gli esercizi del paese, non con un obiettivo punitivo, ma al contrario per premiare e sostenere quelle attività che operano nella piena regolarità, spesso anche a costo di grandi sforzi e sacrifici, e il più delle volte con margini di guadagno limitati”.

Salvatore Occhiuto